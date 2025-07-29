الثلاثاء 2025-07-29 01:52 م
 

العثور على جثة شاب داخل منزل بعمان والأمن يباشر التحقيقات

الأمن العام
الامن العام
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ورد بلاغ لمديرية الامن العام  بوجود جثة شاب عشريني داخل منزل ذويه، في احدى مناطق العاصمة عمان .

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مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الجثة الى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبوشرت التحقيقات.

 
 
gnews

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