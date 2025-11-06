الخميس 2025-11-06 05:05 م
 

العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان

مدير الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 06-11-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الاجهزة الامنية على جثة شخص داخل منزله في منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري . اضافة اعلان


وبين المصدر  أنه تقرر نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة . 

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية  باشرت التحقيقات بالحادثة . 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مدير الأمن العام

أخبار محلية العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان

زيت الزيتون

أخبار محلية الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

خكخكخك

فيديو منوع شاب يقوم بترميم طاولة الطعام بطريقة مذهلة 😍!

مهمهه

فيديو منوع إذا سقط منك شيء ثمين داخل بركة مياه.. فهذه أسهل طريقة ذكية للعثور عليه

4

فيديو منوع متداول:هذه احدى طُرق تعتيق براد الشاي الكوري



 
 





الأكثر مشاهدة