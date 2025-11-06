العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان

وبين المصدر أنه تقرر نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة .
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات بالحادثة .
