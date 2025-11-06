العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان

03:55 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الاجهزة الامنية على جثة شخص داخل منزله في منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري . اضافة اعلان





وبين المصدر أنه تقرر نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة .



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات بالحادثة .