العثور على جثة شخص مفقود في سد الملك طلال بعد أيام من البحث

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء يوم أمس عثر على متعلقات شخصية تعود لذلك الشخص بالقرب من سد الملك طلال في محافظة جرش، إذ قامت فرق البحث والإنقاذ وفرق الغطس المتخصّصة في مديرية دفاع مدني جرش وشرطة جرش بمباشرة عمليات البحث عنه داخل السد واستمرت لساعات طويلة حتى تمكن غطاسو الدفاع المدني من العثور عليه متوفى داخل مياه السد نتيجة تعرضه للغرق، حيث تم إخراجه من داخل السد وإخلائه للطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية وإجراء الفحوصات الوراثية وفتح تحقيق في الحادثة.
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