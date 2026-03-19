العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

05:21 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق ساندها فريق الإنقاذ النهري التابع لقيادة فريق البحث والانقاذ الدولي تعاملت اليوم مع بلاغ يفيد بسقوط طفل من جنسية عربية يبلغ من العمر (13) عاماً داخل مجرى سيل بمنطقة الزعتري في محافظة المفرق.





وبين الناطق الإعلامي فرق الغطس المختصة تمكنت من العثور عليه بعد عمليات بحث وتفتيش عنه داخل مجرى السيل على امتداد يقارب(8) كم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، وتم فتح تحقيق في الحادثة.



وتجدد مديرية الامن العام تحذيراتها بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وفي حال ارتفاع منسوب المياه في الطرقات عدم المجازفة بقطعها سواء كانوا بمركباتهم أو على أقدامهم.





