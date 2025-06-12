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العثور على جثة فتاة في عمان

الأمن العام
الأمن العام
 
الخميس، 12-06-2025 10:40 م

الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة حدث تبلغ من العمر 15 عام مساء اليوم اسفل جبل الكسارات في منطقة راس العين العاصمة عمان وفق مصدر أمني.

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 وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة الأسباب.

 
gnews

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