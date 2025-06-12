العثور على جثة فتاة في عمان

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة حدث تبلغ من العمر 15 عام مساء اليوم اسفل جبل الكسارات في منطقة راس العين العاصمة عمان وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان