السبت 2025-12-20 01:02 ص

العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام في الكرك

العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام في محافظة
مديرية الأمن العام
الجمعة، 19-12-2025 11:43 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق من الدفاع المدني والشرطة تمكنت اليوم من العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام بمنطقة اللجون في محافظة الكرك.اضافة اعلان


واضاف الناطق الإعلامي ان بلاغاً ورد لغرفة العمليات والسيطرة يفيد بفقدان شخص منذ يوم الثلاثاء الماضي وعلى الفور باشرت الفرق المختصة من الدفاع المدني والشرطة بالبحث عنه حتى تمكنت اليوم من العثور عليه متوفياً بحانب احد المقاطع الصخرية في المنطقة حيث تم اخلائه الى المستشفى.
 
 


