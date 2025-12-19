العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام في الكرك

واضاف الناطق الإعلامي ان بلاغاً ورد لغرفة العمليات والسيطرة يفيد بفقدان شخص منذ يوم الثلاثاء الماضي وعلى الفور باشرت الفرق المختصة من الدفاع المدني والشرطة بالبحث عنه حتى تمكنت اليوم من العثور عليه متوفياً بحانب احد المقاطع الصخرية في المنطقة حيث تم اخلائه الى المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف للأعوام الخمسة القادمة
-
المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع
-
الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب
-
العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان
-
الأردن يرحّب بتعيين برهم صالح مفوّضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين