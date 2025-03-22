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العثور على ناصر الحمدون متوفى في إربد بعد عمليات بحث مكثفة - تفاصيل

ناصر نزال الحمدون رحمه الله
ناصر نزال الحمدون رحمه الله
 
السبت، 22-03-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-  عثرت كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد ظهر اليوم السبت، على المواطن الذي فقد يوم أمس في بلدة النعيمة بلواء بني عبيد حيث وجد داخل بئر مياه قديم بعد سقوطه فيه متوفيا.اضافة اعلان


وكان أهالي البلدة وعدد من المواطنين قد شاركوا في عمليات البحث عن المفقود منذ الإبلاغ عن اختفائه حيث تم تمشيط مختلف المناطق المحيطة بالبلدة بما في ذلك الأودية والأماكن الوعرة في محاولة للعثور عليه.

كما قامت الجهات الأمنية باستخدام طائرة "درون" للمسح الجوي ضمن جهود البحث إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تحديد موقعه داخل البئر وانتشاله بالقرب من مكان سكنه، حيث تم التأكد من وفاته وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
 
 
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