العثور على ناصر الحمدون متوفى في إربد بعد عمليات بحث مكثفة - تفاصيل

وكان أهالي البلدة وعدد من المواطنين قد شاركوا في عمليات البحث عن المفقود منذ الإبلاغ عن اختفائه حيث تم تمشيط مختلف المناطق المحيطة بالبلدة بما في ذلك الأودية والأماكن الوعرة في محاولة للعثور عليه.
كما قامت الجهات الأمنية باستخدام طائرة "درون" للمسح الجوي ضمن جهود البحث إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تحديد موقعه داخل البئر وانتشاله بالقرب من مكان سكنه، حيث تم التأكد من وفاته وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد ضرورة التحرك فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة
-
تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات
-
مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها في الزرقاء
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يُعزي آل المشيني
-
السير للسائقين في الأردن: التصرف هذا مراقب بشريا وآليا ويستوجب المخالفة - صورة
-
وزارة الثقافة تحتفل بذكرى معركة الكرامة