العجارمة: إصلاح التعليم يتمثل بتحسين جودة التدريس وتعزيز رأس المال البشري

واستعرض العجارمة، واقع التعليم في المنطقة العربية، وجهود الإصلاح التربوي، ومؤشرات قياس جودة التعليم، والسمات الفنية لبرامج الإصلاح.
وقال إن المدخل لإصلاح التعليم يتمثل في تبني نهج شامل يضع المدرسة في قلب عملية التطوير، ويركز على بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين جودة التدريس، وربط التقييم والاعتماد بنماذج تطوير مستدامة، مشددا على أن المعايير والممارسات العالمية ليست حلولا جاهزة، بل أدوات توظف بما يتناسب مع السياق الوطني.
وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد الحوامدة، أن الندوة تعكس حرص الجامعة على مناقشة القضايا التربوية المعاصرة، وفتح حوار علمي بناء بين الأكاديميين وصناع القرار، لما للتعليم من دور محوري في تحقيق التنمية وبناء الإنسان القادر على مواكبة متغيرات العصر.
وقال عميد كلية العلوم التربوية الدكتور منصور الزبون، إن التحدي الأبرز يكمن في تقديم تعليم نوعي يواكب التحديات التربوية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، مع ضرورة تحديث المناهج، وتطوير البيئة التعليمية، وتحسين برامج إعداد المعلمين، إضافة إلى التوسع في التعليم المهني والتقني لسد الفجوة مع سوق العمل.
وفي ختام الندوة، سلم رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، درع جامعة جرش للدكتور العجارمة، تقديرا لجهوده وإسهاماته العلمية.
