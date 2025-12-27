العجارمة: إصلاح التعليم يتمثل بتحسين جودة التدريس وتعزيز رأس المال البشري

الوكيل الإخباري- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة جرش، ندوة علمية حول تحديات التربية والتعليم في المنطقة العربية، شارك فيها الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة.

واستعرض العجارمة، واقع التعليم في المنطقة العربية، وجهود الإصلاح التربوي، ومؤشرات قياس جودة التعليم، والسمات الفنية لبرامج الإصلاح.



وقال إن المدخل لإصلاح التعليم يتمثل في تبني نهج شامل يضع المدرسة في قلب عملية التطوير، ويركز على بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين جودة التدريس، وربط التقييم والاعتماد بنماذج تطوير مستدامة، مشددا على أن المعايير والممارسات العالمية ليست حلولا جاهزة، بل أدوات توظف بما يتناسب مع السياق الوطني.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد الحوامدة، أن الندوة تعكس حرص الجامعة على مناقشة القضايا التربوية المعاصرة، وفتح حوار علمي بناء بين الأكاديميين وصناع القرار، لما للتعليم من دور محوري في تحقيق التنمية وبناء الإنسان القادر على مواكبة متغيرات العصر.