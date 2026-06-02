العجارمة: الأردن نموذج في البناء والتنمية رغم التحديات

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة اليوم الثلاثاء بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، في حفل وطني رعاه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية نائباً عن وزير التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة ومدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية وعدد من مديري الدوائر الرسمية والأسرة التربوية بالمحافظة. اضافة اعلان





وأكد الدكتور العجارمة في كلمة راعي الحفل أن ثمانين عاماً من الاستقلال لم تكن مجرد أعوام في سجل الزمن، بل مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز، قامت على الإيمان بالإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة، حتى أصبح الأردن نموذجاً في البناء والتنمية والثبات رغم مختلف التحديات.



وأشار إلى أن العقبة تمثل إحدى قصص النجاح الوطنية بما تحمله من مكانة اقتصادية وسياحية وتاريخية، فهي بوابة الأردن إلى العالم وعنوان للتنمية والإنجاز، مؤكداً أن القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تواصل قيادة مسيرة التحديث والتطوير وصناعة المستقبل بثقة واقتدار.



وثمّن العجارمة جهود الأسرة التربوية في مختلف الميادين التعليمية، ودورها في إعداد أجيال مؤمنة بقيم الوطن وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، مؤكداً أن التعليم سيبقى الركيزة الأساسية في نهضة الأردن وتقدمه.



من جهته، أكد مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بفخر واعتزاز الإنجازات التي حققها الأردن على مدى ثمانية عقود من البناء والنهضة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الإنسان الأردني محور التنمية وأساس التقدم.



وقال الحجاج إن الأسرة التربوية في العقبة تجدد في هذه المناسبة عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، وتواصل رسالتها في بناء الأجيال وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لديهم، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية والتحديث التي يشهدها الأردن.



وتخلل الحفل فقرات وطنية قدمها طلبة من مدارس تابعة للمحافظة، اشتملت على الأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية والعروض الفنية التي عبّرت عن معاني الفخر بالاستقلال والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، واستذكرت مسيرة الإنجازات التي حققتها المملكة خلال ثمانين عاماً من العزة والكرامة والازدهار.



واختتم الاحتفال وسط أجواء وطنية جسدت معاني الانتماء والولاء، وأكدت مواصلة العمل والعطاء للحفاظ على منجزات الوطن وتعزيز مسيرته نحو المزيد من التقدم والنجاح.





