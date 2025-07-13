العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا

الوكيل الإخباري- قال قائد واجب مديرية الدفاع المدني في سوريا المقدم مهند العجارمة، إن الذخائر العمياء من المخلفات القديمة من أبرز الصعوبات التي واجهت فرق الإطفاء في إخماد الحرائق في سوريا.

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وأضاف العجارمة، الأحد، "الأمور مبشرة فيما يتعلق بحرائق الساحل السوري... نتوقع انتهاء أعمال التبريد في غضون ثلاثة أيام".