العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا

وأضاف العجارمة، الأحد، "الأمور مبشرة فيما يتعلق بحرائق الساحل السوري... نتوقع انتهاء أعمال التبريد في غضون ثلاثة أيام".
وأشار إلى أن الصعوبات الجغرافية في المناطق التي شهدت حرائق، كانت من أبرز التحديات التي واجهت فرق الإطفاء.
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