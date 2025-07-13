الأحد 2025-07-13 05:21 م
 

العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا

مواقع لانتشار بعض البؤر المتبقية من الحرائق في ريف اللاذقية
مواقع لانتشار بعض البؤر المتبقية من الحرائق في ريف اللاذقية
 
الأحد، 13-07-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   قال قائد واجب مديرية الدفاع المدني في سوريا المقدم مهند العجارمة، إن الذخائر العمياء من المخلفات القديمة من أبرز الصعوبات التي واجهت فرق الإطفاء في إخماد الحرائق في سوريا.

اضافة اعلان


وأضاف العجارمة، الأحد، "الأمور مبشرة فيما يتعلق بحرائق الساحل السوري... نتوقع انتهاء أعمال التبريد في غضون ثلاثة أيام".


وأشار إلى أن الصعوبات الجغرافية في المناطق التي شهدت حرائق، كانت من أبرز التحديات التي واجهت فرق الإطفاء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة

ل

أخبار محلية الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ

مواقع لانتشار بعض البؤر المتبقية من الحرائق في ريف اللاذقية

أخبار محلية العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة

خلال لقائه فعاليات شعبية وقيادات كنسية من محافظة الكرك

أخبار محلية العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه

رئيس الوزراء جعفر حسان

خاص بالوكيل تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء

معان

أخبار محلية محافظ معان يطّلع على استعدادات "تربية البادية الجنوبية" للعام الدراسي المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة