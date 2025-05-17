العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الطبي المجاني يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح .

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وأعرب الدكتور العجارمة، خلال فعاليات اليوم الطبي التي نظمها مجلس عشيرة الجراح /آل بني عبدالمحسن في لواء المزار الشمالي بحضور مديرة التربية والتعليم للواء أميمة المصري عن شكره وتقديره إلى عشيرة الجراح / بني عبدالمحسن والى لجنة الشباب والثقافة فيها على تنظيم اليوم الطبي المجاني الذي يحمل اسم قامة تربوية كبيرة المرحوم الدكتور تيسير الجراح مدير تربية قصبة اربد السابق الذي كان مخلصا لقيادته الهاشمية و لوطنه وعمله و الذي عمل بكل إخلاص طيلة خدمته في وزارة التربية والتعليم .



وأضاف أن الفقيد كان نعم المعلم والانسان الذي نذر نفسه للعملية التربوية، مستذكرا اسهاماته الكبيرة في خدمة أبنائه الطلبة، وتجويد العمل التربوي بشكل متميز.



وألقى الدكتور محمد امين الجراح كلمة باسم مجلس عشيرة بني عبد المحسن / ال الجراح؛ رحب فيها براعي الاحتفال الدكتور نواف العجارمة وشكر وزارة التربية والتعليم على الرعاية الدائمة للعمل الخيري والخدمي كما أعرب عن شكره وتقديره إلى وزارة التربية والتعليم على تسمية مدرسة المزار الأساسية للبنين باسم الدكتور تيسير الجراح تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة العملية التعليمية .