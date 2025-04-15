العجارمة يوضح آلية احتساب الضريبة في قانون الأبنية والأراضي الجديد

الوكيل الإخباري- علق الفقيه الدستوري الوزير الأسبق نوفان العجارمة على مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

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وقال العجارمة في إدراج له على "فيسبوك"، إنه يتفق بأن مشروع القانون لم يأتِ بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وتاليا منشور العجارمة: