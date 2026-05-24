العجلوني: كورنيش البحر الميت مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وأيام عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، أن الدخول إلى كورنيش البحر الميت سيكون مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك .





ولفت المهندس العجلوني إلى أن كورنيش البحر الميت سيشهد احتفالات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال وهي متاحا مجانا للعائلات.



وبشان شاطئ البحر الميت الذي يبعد 7 كم عن الكورنيش، أكد أن الشاطئ يوفر خدمات واسعة ومسابح وملاعب للأطفال وأماكن للشواء برسوم 3 دنانير للأردنيين، ومجانا للأطفال تحت سن 8 سنوات وكبار السن وذوي الإعاقة ومواقف مجانية وأسعار خاصة لشركات السياحة وطلاب المدارس.



وأكد أنه تم توفير مسارات للمشي والدراجات الهوائية متاحة للعامة مع مواقف ومرافق لخدمة الزوار بأي وقت، توفر جميع الخدمات وعناصر السلامة العامة.









