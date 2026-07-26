العجلوني يتفقد سير امتحانات الشامل النظرية للدورة الصيفية 2026

10:51 ص

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشامل النظرية المحوسبة للدورة الصيفية (والأخيرة) لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) 2026، واطلع على جاهزية جميع مراكز الامتحان، وعددها (7) مراكز منتشرة في جميع محافظات المملكة، واطلع كذلك على كافة الإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان حسن سير الامتحانات وفق أعلى درجات الكفاءة والانسيابية. اضافة اعلان





وأكد الدكتور العجلوني خلال الجولة التفقدية أهمية توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، والالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن حسن سير الامتحانات بكل يسر وسهولة.



وأشار العجلوني إلى أن الجامعة سخّرت مختلف الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لإنجاح امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، مؤكداً حرصها على تقديم الدعم للطلبة وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في إنجاح العملية الامتحانية.





