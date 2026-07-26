العجلوني يتفقد سير امتحانات الشامل النظرية للدورة الصيفية 2026

وأكد الدكتور العجلوني خلال الجولة التفقدية أهمية توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، والالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن حسن سير الامتحانات بكل يسر وسهولة.
وأشار العجلوني إلى أن الجامعة سخّرت مختلف الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لإنجاح امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، مؤكداً حرصها على تقديم الدعم للطلبة وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في إنجاح العملية الامتحانية.
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