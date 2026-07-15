العجلوني يتلقى تكريمًا من فرع نقابة المقاولين في البلقاء تقديرًا لإنجازاته في تطوير البنية التحتية للجامعة

وثمّن المهندس منير النسور جهود الدكتور العجلوني في النهوض بالجامعة وتعزيز مسيرتها التطويرية، مشيرًا إلى أن المشاريع والمباني التي أُنجزت خلال فترة رئاسته شكّلت إضافة نوعية للبيئة الجامعية، وأسهمت في رفع جاهزية مرافق الجامعة وتلبية احتياجاتها المستقبلية.
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