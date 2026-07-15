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العجلوني يتلقى تكريمًا من فرع نقابة المقاولين في البلقاء تقديرًا لإنجازاته في تطوير البنية التحتية للجامعة

العجلوني يتلقى تكريمًا من فرع نقابة المقاولين في البلقاء
العجلوني يتلقى تكريمًا من فرع نقابة المقاولين في البلقاء
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   تلقّى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تكريمًا من رئيس فرع نقابة المقاولين الأردنيين لمحافظة البلقاء المهندس منير النسور، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة والفرع، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التطوير والبناء، والإنجازات التي تحققت للجامعة خلال فترة رئاسته، لا سيما في مجال المشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتية.اضافة اعلان


وثمّن المهندس منير النسور جهود الدكتور العجلوني في النهوض بالجامعة وتعزيز مسيرتها التطويرية، مشيرًا إلى أن المشاريع والمباني التي أُنجزت خلال فترة رئاسته شكّلت إضافة نوعية للبيئة الجامعية، وأسهمت في رفع جاهزية مرافق الجامعة وتلبية احتياجاتها المستقبلية.
 
 


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