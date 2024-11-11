العدل والأراضي توقعان اتفاقية الربط الالكتروني

وقال كناكرية عقب توقيع الاتفاقية أن اتفاقية الربط الالكتروني مع دائرة الأراضي والمساحة تنسجم مع الرؤى الملكية السامية لتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية، و تهدف إلى تسهيل وتسريع اجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالحجز وفك الحجز والاستعلام عن الأموال غير المنقولة في السجلات العقارية لدى دائرة الأراضي والمساحة بما يضمن سرعة وصول كتب الحجز وفك الحجز الصادرة عن الجهات القضائية، والحد من احتمال تأخير تنفيذها نتيجة استخدام الطرق التقليدية المتمثلة بالمخاطبات والمراسلات الورقية بين الجانبين.
وأوضح كناكرية أن الاتفاقية ستوفر للمحاكم والدوائر التابعة لها و دوائر الكاتب العدل استعراض سند الملكية الالكتروني والاستعلام عن الأموال غير المنقولة من خلال صحيفة العقار لدى دائرة الأراضي والمساحة، والاطلاع على حركات الوقوعات القانونية وقيمها أو القيم الإدارية للعقار إن وجدت بناء على قرار قضائي، و كل ما له علاقة بانجاز المعاملات المقدمة للكاتب العدل.
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