 
الإثنين 2024-11-11 03:58 م
 

العدل والأراضي توقعان اتفاقية الربط الالكتروني

توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضي
توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضي
الإثنين، 11-11-2024 03:05 م
الوكيل الإخباري-   جرت اليوم  مراسم توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة ، حيث وقع الاتفاقية  الأمين العام للشؤون القضائية  القاضي وليد كناكرية ممثلاً لوزارة العدل ، ومدير عام دائرة الأرضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ممثلاً لدائرة الأراضي والمساحة .اضافة اعلان


    وقال كناكرية عقب توقيع الاتفاقية أن اتفاقية الربط الالكتروني مع دائرة الأراضي والمساحة تنسجم مع الرؤى الملكية السامية لتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية، و تهدف إلى تسهيل وتسريع اجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات  المتعلقة بالحجز وفك الحجز والاستعلام عن الأموال غير المنقولة في السجلات العقارية لدى دائرة الأراضي والمساحة بما يضمن سرعة وصول كتب الحجز وفك الحجز الصادرة عن الجهات القضائية، والحد من احتمال تأخير تنفيذها نتيجة استخدام الطرق التقليدية المتمثلة بالمخاطبات والمراسلات الورقية بين الجانبين.

   وأوضح كناكرية  أن الاتفاقية ستوفر للمحاكم والدوائر التابعة لها و دوائر الكاتب العدل استعراض سند الملكية الالكتروني والاستعلام عن الأموال غير المنقولة من خلال صحيفة العقار لدى دائرة الأراضي والمساحة، والاطلاع على حركات الوقوعات القانونية وقيمها أو القيم الإدارية للعقار إن وجدت بناء على قرار قضائي، و كل ما له علاقة بانجاز المعاملات المقدمة للكاتب العدل.
 
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