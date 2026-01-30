العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، إن الأسرة الشبابية الأردنية تحتفي بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تستحضر بكل فخر واعتزاز رعاية جلالته الدؤوبة للشباب الأردني، وتوجيهاته السامية للنهوض بالقطاع الشبابي.

وأضاف أن هذه التوجيهات تسهم في توفير كل ما من شأنه تحقيق رعاية شبابية شاملة ومتوازنة ومستدامة، تصقل شخصية الشباب، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، وتحقيق نهضة وطنية يقودها الشباب بأنفسهم ويصنعون ملامح مستقبلها.