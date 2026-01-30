الجمعة 2026-01-30 07:31 م

العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

الجمعة، 30-01-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، إن الأسرة الشبابية الأردنية تحتفي بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تستحضر بكل فخر واعتزاز رعاية جلالته الدؤوبة للشباب الأردني، وتوجيهاته السامية للنهوض بالقطاع الشبابي.

وأضاف أن هذه التوجيهات تسهم في توفير كل ما من شأنه تحقيق رعاية شبابية شاملة ومتوازنة ومستدامة، تصقل شخصية الشباب، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، وتحقيق نهضة وطنية يقودها الشباب بأنفسهم ويصنعون ملامح مستقبلها.

 

وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسرة الشبابية، إذ تحتفي بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، تستذكر ما أنجزه جلالة الملك من إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، القائمة على المؤسسية، والديمقراطية، والإصلاح الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليزهو الأردن بعظمة إنجازاته وعطاء أبنائه، محققًا أهدافه الوطنية وطموحات شعبه نحو عزة الوطن ونماء المواطن.

 
 


