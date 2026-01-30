العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

وأضاف أن هذه التوجيهات تسهم في توفير كل ما من شأنه تحقيق رعاية شبابية شاملة ومتوازنة ومستدامة، تصقل شخصية الشباب، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، وتحقيق نهضة وطنية يقودها الشباب بأنفسهم ويصنعون ملامح مستقبلها.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه
-
بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة
-
مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64
-
رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده
-
ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون
-
العيسوي يعزي آل أفرام
-
يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك