العدوان والمحادين والهباهبة يؤدون القسم امام رئيس الوزراء

وأدى القسم القانوني، سنداً لأحكام المادة (7 / ج) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، كل من: نائب رئيس السلطة الدكتور شاكر أحمد العدوان، ومفوض إدارة المحمية المهندس يزن المحادين، والمفوض المهندس محمد عودة الله الهباهبة.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات.
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