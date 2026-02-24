الثلاثاء 2026-02-24 10:39 م

العدوان يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في المجال الشبابي

الثلاثاء، 24-02-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الثلاثاء، في وزارة الشباب مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن، جيم هولتسنايدر، سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الدكتور العدوان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك، مثمناً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في المجال الشبابي ومختلف القطاعات.

 
 


