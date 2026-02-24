العدوان يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في المجال الشبابي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الثلاثاء، في وزارة الشباب مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن، جيم هولتسنايدر، سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

