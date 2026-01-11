العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الشباب، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، رئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس، الدكتور رائد العدوان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي يُقام ضمن أعمال الدورة 49 للمجلس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

اضافة اعلان



وأكد الدكتور العدوان خلال الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة، وزراء الشباب والرياضة العرب، ومدير إدارة الشباب والرياضة في الجامعة فيصل غسال، الرؤى المشتركة للحكومات العربية في تمكين الشباب والنهوض بهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات فاعلة وبرامج نوعية تُترجم الطموحات إلى منجزات، والرؤى إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، مبينا دور اللجنة في تعزيز العمل العربي الشبابي المشترك وتبادل الخبرات العربية الشبابية بما يسهم في الارتقاء بالسياسات والمبادرات الموجهة للشباب.



وأشار العدوان إلى الدور الذي يقوده الأردن عربياً ودولياً في ترجمة القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن رقم 2250، الذي اعتُمد ثمرةً لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إبان ترؤسه جلسة مجلس الأمن في العام 2015، واستضافة الأردن لإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وخطتها التنفيذية، وإقرار خطة وطنية أردنية لتفعيل وترجمة محاور القرار.



وثمّن الجهود التي تبذلها وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية في وضع خطط وطنية تُترجم من خلالها محاور الاستراتيجية العربية وخطتها التنفيذية.