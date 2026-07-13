العدوان يتفقد سير برامج تدريبية بمراكز شبابية في إربد

واستهل العدوان، جولته التي رافقه فيها النائب محمد بني ملحم، ومتصرف اللواء بلال الرفايعة، بزيارة مركزي شباب وشابات دير أبي سعيد النموذجي ومجمع الكورة الرياضي، التقى خلالها مجموعة من الشابات المشاركات في جلسات تدريبية، واطلع على سير العمل في تنفيذ برنامج التايكواندو وتدريبات مركز الأمير علي للواعدين في ملعب مجمع الكورة الرياضي.
وأكد العدوان ،أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة تفعيل المراكز الشبابية بمحاورها الثلاث المتعلقة بتأهيل البنية التحتية وتطوير البرامج التدريبية وتمكين العاملين مع الشباب، مبينا حزمة البرامج التدريبية التي جاءت وفقا لاحتياجات الشباب ورغباتهم.
وواصل وزير الشباب جولته بتفقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، واستمع إلى احتياجات الشباب المشاركين في برنامج إثراء اللغة الإنجليزية المنفذ ضمن حزمة البرامج التدريبية الجديدة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، وبرنامج الملاكمة المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، وورشة إعادة تدوير القماش والملابس المدرسية.
وزار العدوان مركز شابات جديتا، حيث تابع برنامج الرسم، وتفقد مرافق المركز والجهود المبذولة في تنفيذ البرامج الشبابية، مؤكدا أهمية توفير مساحات داعمة للإبداع وتنمية مهارات الشباب.
وأوعز وزير الشباب بتحويل مركز شابات جديتا إلى مركز مدمج، على أن تباشر الوزارة إجراءات تنفيذ ذلك وفقا لخطة تفعيل المراكز، بما يضمن استفادة أكبر عدد من أبناء المجتمع المحلي من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز.
وأكد أن الوزارة تولي المراكز الشبابية أهمية كبيرة باعتبارها مساحات فاعلة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى حرص الوزارة على متابعة احتياجات المراكز وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية التي تلبي تطلعات الشباب وتعزز مشاركتهم.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال ملتقى "الألكسو" للمكفوفين وضعاف البصر
-
محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد
-
البريد: إصدار جديد بعنوان "الفسيفساء التقليدية في البحر الأبيض المتوسط"
-
طلبة التوجيهي يواصلون تقديم امتحاناتهم الثلاثاء
-
ضبط اعتداء على شبكة المياه في عين الباشا
-
سلطة وادي الأردن تنفذ أعمال حماية وتأهيل لسد الوحيدي في معان
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة السياحية في مادبا
-
أمانة عمان ضمن أفضل 30 مبادرة نموذجية في جائزة Guangzhou Award السابعة