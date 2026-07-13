العدوان يتفقد سير برامج تدريبية بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الاثنين، برامج تدريبية تنفذها مراكز شبابية في لواء الكورة بمحافظة إربد، للوقوف على أبرز احتياجاتها، ومتابعة برامجها وأنشطتها.

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واستهل العدوان، جولته التي رافقه فيها النائب محمد بني ملحم، ومتصرف اللواء بلال الرفايعة، بزيارة مركزي شباب وشابات دير أبي سعيد النموذجي ومجمع الكورة الرياضي، التقى خلالها مجموعة من الشابات المشاركات في جلسات تدريبية، واطلع على سير العمل في تنفيذ برنامج التايكواندو وتدريبات مركز الأمير علي للواعدين في ملعب مجمع الكورة الرياضي.



وأكد العدوان ،أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة تفعيل المراكز الشبابية بمحاورها الثلاث المتعلقة بتأهيل البنية التحتية وتطوير البرامج التدريبية وتمكين العاملين مع الشباب، مبينا حزمة البرامج التدريبية التي جاءت وفقا لاحتياجات الشباب ورغباتهم.



وواصل وزير الشباب جولته بتفقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، واستمع إلى احتياجات الشباب المشاركين في برنامج إثراء اللغة الإنجليزية المنفذ ضمن حزمة البرامج التدريبية الجديدة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، وبرنامج الملاكمة المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، وورشة إعادة تدوير القماش والملابس المدرسية.



وزار العدوان مركز شابات جديتا، حيث تابع برنامج الرسم، وتفقد مرافق المركز والجهود المبذولة في تنفيذ البرامج الشبابية، مؤكدا أهمية توفير مساحات داعمة للإبداع وتنمية مهارات الشباب.



وأوعز وزير الشباب بتحويل مركز شابات جديتا إلى مركز مدمج، على أن تباشر الوزارة إجراءات تنفيذ ذلك وفقا لخطة تفعيل المراكز، بما يضمن استفادة أكبر عدد من أبناء المجتمع المحلي من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز.