العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

وبحسب بيان لوزارة الشباب اليوم السبت، سيرأس العدوان اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس الذي يعقد يوم غد الأحد لمناقشة القضايا والبرامج الموجهة للشباب العربي.
كما يشارك العدوان يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، واجتماع الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الشبابية والرياضية.
-
أخبار متعلقة
-
استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية
-
محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي
-
الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا
-
التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة
-
الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين
-
وزير العمل يشارك بندوة في إربد