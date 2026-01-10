العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

الوكيل الإخباري- يشارك وزير الشباب، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور رائد العدوان، في اجتماعات الدورة 49 للمجلس، التي تنطلق أعمالها غداً الأحد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الشباب اليوم السبت، سيرأس العدوان اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس الذي يعقد يوم غد الأحد لمناقشة القضايا والبرامج الموجهة للشباب العربي.