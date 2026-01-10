الأحد 2026-01-11 12:35 ص

العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

السبت، 10-01-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-   يشارك وزير الشباب، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور رائد العدوان، في اجتماعات الدورة 49 للمجلس، التي تنطلق أعمالها غداً الأحد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الشباب اليوم السبت، سيرأس العدوان اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس الذي يعقد يوم غد الأحد لمناقشة القضايا والبرامج الموجهة للشباب العربي.


كما يشارك العدوان يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، واجتماع الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الشبابية والرياضية.

 
 


