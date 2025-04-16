العراق يؤكد تضامنه مع الأردن

وأدانت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن الأردن واستقراره، معتبرة إياها تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ السيادة الوطنية وأحكام القانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن استقرار المملكة يعد ركيزة أساسية لأمن وازدهار المنطقة بأسرها، مشددة على دعم العراق الثابت للأردن في مواجهة التحديات الراهنة.
وجدّدت الوزارة التزام العراق بتعزيز أواصر التعاون الأخوي مع الأردن، والعمل المشترك لضمان الأمن والاستقرار، وبما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن أمن الأردن يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة ورادعة لمواجهة أي محاولات تهدف إلى الإخلال باستقرار المملكة والمنطقة عموماً.
بترا
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