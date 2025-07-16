العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة

وجاء ذلك بعد حصول العربيات على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
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