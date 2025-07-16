العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة

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الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزَّاق العربيَّات أميناً عامَّاً لوزارة البيئة. اضافة اعلان





وجاء ذلك بعد حصول العربيات على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.