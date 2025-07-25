"العربية للتوعية " تنفذ برامج حوارية حول مخاطر المخدرات في دور الأحداث

ووفق بيان الجمعية اليوم الجمعة، نفذت الجمعية المرحلة الأولى من المشروع، حيث أقامت جلسات توعوية في دور تربية ورعاية الأحداث والمراكز الإيوائية، بمختلف المحافظات تناولت تأثيرات المخدرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلاقتها بالسلوكيات الخطرة وطرق الوقاية منها ورفضها.
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