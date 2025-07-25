"العربية للتوعية " تنفذ برامج حوارية حول مخاطر المخدرات في دور الأحداث

الوكيل الإخباري- بدأت الجمعية العربية للتوعية من المخدرات بتنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يسعى لرفع مستوى الوعي لدى نزلاء مراكز الأحداث من عمر 12 إلى 18 عامًا ومن كلا الجنسين.

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