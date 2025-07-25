الجمعة 2025-07-25 08:58 م
 

"العربية للتوعية " تنفذ برامج حوارية حول مخاطر المخدرات في دور الأحداث

الجمعية العربية للتوعية من المخدرات
الجمعية العربية للتوعية من المخدرات
 
الجمعة، 25-07-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الجمعية العربية للتوعية من المخدرات بتنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يسعى لرفع مستوى الوعي لدى نزلاء مراكز الأحداث من عمر 12 إلى 18 عامًا ومن كلا الجنسين.

اضافة اعلان


ووفق بيان الجمعية اليوم الجمعة، نفذت الجمعية المرحلة الأولى من المشروع، حيث أقامت جلسات توعوية في دور تربية ورعاية الأحداث والمراكز الإيوائية، بمختلف المحافظات تناولت تأثيرات المخدرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلاقتها بالسلوكيات الخطرة وطرق الوقاية منها ورفضها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية مادبا الكبرى

أخبار محلية بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أسواق ومال الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض ملحوظ

مهرجان جرش

مهرجان جرش أمسية شعرية في مادبا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

الدفاع المدني

خاص بالوكيل إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور

بيان قطري مصري

عربي ودولي بيان قطري مصري بخصوص المفاوضات

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية

الجمعية العربية للتوعية من المخدرات

أخبار محلية "العربية للتوعية " تنفذ برامج حوارية حول مخاطر المخدرات في دور الأحداث



 
 





الأكثر مشاهدة