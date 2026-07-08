العربي القطري يعلن رحيل يزن النعيمات عن صفوفه

وقال النادي في منشور على منصة "فيسبوك": "شكراً لك يا يزن النعيمات ، نتمنى لك النجاح في رحلتك القادمة".
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