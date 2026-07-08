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العربي القطري يعلن رحيل يزن النعيمات عن صفوفه

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي العربي القطري، الأربعاء، رحيل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات عن صفوف الفريق.

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وقال النادي في منشور على منصة "فيسبوك": "شكراً لك يا يزن النعيمات ، نتمنى لك النجاح في رحلتك القادمة".

 
 


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