العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي

ووفقا للبيانات فإن الأردنيين المقييمين في الخارج جاؤوا في المرتبة الثانية وبواقع إنفاق بلغ 1.720 مليار دينار، أما الأجانب فحلوا بالمرتبة الثالثة بمقدار إنفاق وصل إلى 878 مليون دينار.
وتراجع الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي ليسجل 5.132 مليار دينار.
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