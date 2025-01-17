العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرب بيانات وزارة السياحة والآثار أن الجنسيات العربية الأكثر إنفاقا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي وبواقع 2.534 مليار دينار.

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ووفقا للبيانات فإن الأردنيين المقييمين في الخارج جاؤوا في المرتبة الثانية وبواقع إنفاق بلغ 1.720 مليار دينار، أما الأجانب فحلوا بالمرتبة الثالثة بمقدار إنفاق وصل إلى 878 مليون دينار.