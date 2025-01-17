 
الجمعة 2025-01-17 07:19 م
 

العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 17-01-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أظهرب بيانات وزارة السياحة والآثار أن الجنسيات العربية الأكثر إنفاقا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي وبواقع 2.534 مليار دينار.

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ووفقا للبيانات فإن الأردنيين المقييمين في الخارج جاؤوا في المرتبة الثانية وبواقع إنفاق بلغ 1.720 مليار دينار، أما الأجانب فحلوا بالمرتبة الثالثة بمقدار إنفاق وصل إلى 878 مليون دينار.


وتراجع الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي ليسجل 5.132 مليار دينار.

 
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