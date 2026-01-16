الجمعة 2026-01-16 07:35 م

العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025

منظر عام للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 16-01-2026 07:03 م

الوكيل الإخباري-   شكل الزوار العرب من إجمالي الزوار القادمين إلى الأردن خلال 2025 ما نسبته 54.5% كأكبر فئة من الزوار القادمين إلى الأردن في هذا العام، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار

اضافة اعلان

.
ووفقا للبيانات، فإن عدد الزوار العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال العام الماضي إلى 3.8 مليون زائر.


وجاء المقيمون الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد وصل إلى 1.7 مليون، تلاهم الزوار الأوروبيون بعدد وصل إلى نحو مليون زائر.


كما وصل عدد زوار الأردن من الدول الآسيوية إلى 246 ألف زائر، والأميركيين إلى 216 ألف زائر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض

منظر عام للعاصمة عمّان

أخبار محلية العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025

السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

أخبار محلية السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

غزة

فلسطين استشهاد طفلة فلسطينية جراء استهداف مسيرة للاحتلال شمالي قطاع غزة

بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

أخبار محلية بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر



 






الأكثر مشاهدة