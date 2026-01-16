العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025

ووفقا للبيانات، فإن عدد الزوار العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال العام الماضي إلى 3.8 مليون زائر.
وجاء المقيمون الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد وصل إلى 1.7 مليون، تلاهم الزوار الأوروبيون بعدد وصل إلى نحو مليون زائر.
كما وصل عدد زوار الأردن من الدول الآسيوية إلى 246 ألف زائر، والأميركيين إلى 216 ألف زائر.
