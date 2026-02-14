العزام : بلدية إربد تخفض نسبة الرواتب من 67% لـ 51% ضمن موازنة العام الحالي

11:30 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن اللجنة نجحت خلال فترة عملها في خفض نسبة رواتب موظفي البلدية ضمن الموازنة من 67% إلى 51%.





وأشار العزام، خلال لقائه عددا من قادة حزب القدوة الأردني، إلى أن المبلغ الموفر جرى توجيهه لتمويل مشاريع البنية التحتية في المدينة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تطوير المرافق العامة موضحا أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 43 مليون دينار.



وأضاف ان البلدية باشرت تنفيذ مشاريع بنية تحتية شملت إعادة إنشاء أجزاء واسعة من شارع الدكتور عارف البطاينة وشارع عمر المختار، مبينا أنه سيجري قريبا تنفيذ نحو 70 ألف متر مربع من الخلطة الإسفلتية في منطقة بيت راس، إلى جانب أعمال تعبيد في عدد من المناطق، وتنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار في مواقع جرى تحديدها خلال المنخفضات الأخيرة.



وأشار إلى أن البلدية بصدد طرح عطاء لتحسين الشوارع والأرصفة في وسط المدينة وزيادة المساحات الخضراء، لافتا إلى أنه تمت زراعة نحو 10 آلاف شجرة حتى الآن، مع استمرار العمل في زراعة الحدائق والساحات والجزر الوسطية.



وأكد العزام، أن البلدية تواصل العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقييم الأداء ومتابعة العمل ميدانيا، والتعامل مع ملاحظات المواطنين بجدية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام بوصفها شريكا في نقل المعلومة وترسيخ الشفافية.



من جهته، أكد الأمين العام للحزب، إياد النجار، أن تمكين البلديات بصلاحيات واضحة وموارد كافية وتشريعات داعمة يشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، مشيرا الى أهمية الشراكة بين البلدية والمواطنين بما يخدم مصلحة المدينة.





