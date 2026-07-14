العساسلة يؤدي اليمين القانونية مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية

الوكيل الإخباري- أدى أحمد محمد علي العساسلة، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام وزير النقل الدكتور نضال القطامين، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية.

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وجرت مراسم تأدية اليمين في مقر الوزارة، حيث أكد القطامين، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات البحرية والارتقاء بمستوى الأداء، دعما لمنظومة النقل والقطاع اللوجستي في المملكة.