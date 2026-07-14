العساسلة يؤدي اليمين القانونية مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية

وجرت مراسم تأدية اليمين في مقر الوزارة، حيث أكد القطامين، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات البحرية والارتقاء بمستوى الأداء، دعما لمنظومة النقل والقطاع اللوجستي في المملكة.
وأعرب العساسلة، عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، مؤكدا التزامه بالعمل بما يخدم المصلحة العامة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع النقل البحري، والارتقاء بأداء الهيئة بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.
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