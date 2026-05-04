العساف: انخفاض وفيات حوادث السير 21% في الربع الأول من 2026

وأضاف العساف أن الانخفاض شمل جميع المؤشرات المرورية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما فيها أعداد الوفيات والإصابات البشرية والحوادث المادية.
وعزا العساف هذا الانخفاض إلى جهود الدولة في الحد من الحوادث المرورية، وتعديل قانون السير، وتوحيد الجهود الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب تعزيز الرقابة المرورية ورفع مستوى التوعية لدى السائقين ومستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن شعار يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي لهذا العام "تمهل نحن بانتظارك" جاء لتسليط الضوء على مخاطر السرعة، باعتبارها من أبرز مسببات الوفيات في الحوادث المرورية، إضافة إلى آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسر والمجتمع.
