العساف: انخفاض وفيات حوادث السير 21% في الربع الأول من 2026

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة السير المركزية العميد رائد العساف، الاثنين، إن وفيات حوادث السير انخفضت بنحو 21% لكل 10 آلاف مركبة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفق التقرير الحديث الصادر عن مديرية الأمن العام.

وأضاف العساف أن الانخفاض شمل جميع المؤشرات المرورية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما فيها أعداد الوفيات والإصابات البشرية والحوادث المادية.



وعزا العساف هذا الانخفاض إلى جهود الدولة في الحد من الحوادث المرورية، وتعديل قانون السير، وتوحيد الجهود الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب تعزيز الرقابة المرورية ورفع مستوى التوعية لدى السائقين ومستخدمي الطريق.