السبت 2026-05-23 10:32 م

العساف: 2100 حاج أردني راجعوا البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
الحج
 
السبت، 23-05-2026 09:42 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة للحجاج راشد العساف، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية استكملت كامل الإجراءات المتعلقة بمشعري منى وعرفات، استعدادا لوقوف الحجاج الأردنيين في عرفة.

وأضاف العساف مساء السبت، أن لكل حاج أردني مكانا مخصصا في عرفات، كما أن لكل بعثة من البعثات الأردنية مواقع محددة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت للحجاج الحصى اللازمة لرمي الجمرات بعد المبيت في منى.


وأوضح أن الأوضاع الصحية للحجاج الأردنيين "جيدة ومطمئنة"، مبينا أن نحو 2100 حاج وحاجة راجعوا البعثة الطبية المرافقة للبعثة الوطنية منذ وصولهم إلى مكة المكرمة.

 
 


