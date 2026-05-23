العساف: 2100 حاج أردني راجعوا البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج

وأضاف العساف مساء السبت، أن لكل حاج أردني مكانا مخصصا في عرفات، كما أن لكل بعثة من البعثات الأردنية مواقع محددة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت للحجاج الحصى اللازمة لرمي الجمرات بعد المبيت في منى.
وأوضح أن الأوضاع الصحية للحجاج الأردنيين "جيدة ومطمئنة"، مبينا أن نحو 2100 حاج وحاجة راجعوا البعثة الطبية المرافقة للبعثة الوطنية منذ وصولهم إلى مكة المكرمة.
