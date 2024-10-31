العضايلة: المس بحصانة "الأونروا" ودورها اغتيال سياسي

الوكيل الإخباري- قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الخميس، إن الأردن يدعو إلى تحرك عربي جماعي للتصدي للمشاريع التي تهدد قانونية أونروا.

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وأكد العضايلة خلال اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، أن المس بحصانة أونروا ودورها يمثل اغتيالا سياسيا، وأن التشكيك بعملها واتهامها بالإرهاب والسعي لإغلاق مقرات لها لا يمكن مقابلته بالصمت.



وشدد العضايلة على أن أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين.