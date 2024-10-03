العضايلة: نرفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وندينه

وشدد العضايلة خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض الأردن وإدانته العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعوة الأردن للمجتمع الدولي للتحرك فورا للتوصل لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الأزمة، بإرسالها إلى لبنان، تأتي في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.
وعقد الاجتماع الخميس في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة بطلب من العراق، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل دعم لبنان في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي.
وبحث الاجتماع كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان، إلى جانب "دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت".
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