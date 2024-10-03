العضايلة: نرفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وندينه

الوكيل الإخباري- أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم كل الجهود الهادفة للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه ومواطنيه.

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وشدد العضايلة خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض الأردن وإدانته العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعوة الأردن للمجتمع الدولي للتحرك فورا للتوصل لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.



وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الأزمة، بإرسالها إلى لبنان، تأتي في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.



وعقد الاجتماع الخميس في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة بطلب من العراق، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل دعم لبنان في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي.