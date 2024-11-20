العضايلة ووزير الأوقاف المصري يبحثان تنسيق المواقف في المجالات الدينية

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة مع وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدينية، وبما يتسق مع الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعهما.

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وأكد العضايلة خلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الأوقاف أن العلاقات بين القيادتين المصرية والأردنية وصلت إلى مراحل متقدمة واستراتيجية وتمثل تجسيدًا للأخوة والاحترام المتبادل والعلاقات الراسخة منذ عقود، مشيرا الى أنه تم خلال اللقاء استعراض التنسيق بين الأردن ومصر في خدمة القضية الفلسطينية، والدور الذي تقوم به وزارتا الأوقاف في البلدين في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وخدمتها ودحض الروايات الزائفة والمضللة بحق فلسطين وقضيتها وشعبها، والتي تخالف الحقوق الشرعية والوضع التاريخي الراسخ والشرعية الثابتة لهذه القضية المركزية.



وعرض العضايلة للدور الذي تقوم به المملكة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه المقدسات في مدينة القدس، من خلال الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودور إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في خدمة ورعاية المقدسات، كونها الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون المسجد الأقصى المبارك.



وأشاد العضايلة بالدور الرائد لوزارة الأوقاف المصرية في مجال التثقيف والتنوير والتوعية الدينية، لافتاً إلى مكانة مصر الدينية على مستوى العالمين العربي والإسلامي.



وكان وزير الأوقاف المصري، أكد أن العلاقات المتينة بين مصر والأردن تعكس الروابط العميقة والتاريخية بين البلدين، ويتوجها الود والأخوة بين القيادتين الحكيمتين.



ولفت إلى التنسيق المستمر بين مصر والأردن حول القضايا العربية، خصوصاً الموقف الثابت والمتطابق بينهما تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بمواقف الأردن وقيادته الهاشمية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورعاية المقدسات في مدينة القدس الشريف.