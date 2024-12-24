العطاءات الحكومية تنهي مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- أنهت دائرة العطاءات الحكومية مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الذي يعد جزءا من خطة التحول الرقمي للدائرة من خلال نمذجة الأعمال لجميع عمليات الدائرة ورفع الوعي لدى الموظفين في الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي.