 
الثلاثاء 2024-12-24 01:39 م
 

العطاءات الحكومية تنهي مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني

دائرة العطاءات الحكومية
دائرة العطاءات الحكومية
الثلاثاء، 24-12-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أنهت دائرة العطاءات الحكومية مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الذي يعد جزءا من خطة التحول الرقمي للدائرة من خلال نمذجة الأعمال لجميع عمليات الدائرة ورفع الوعي لدى الموظفين في الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي.


وأضاف أن سير الدائرة نحو تحقيق متطلبات الأمن السيبراني سيعمل على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد التحول الرقمي للخدمات، للتسهيل على المستخدمين والارتقاء بجودة الحياة التي هي أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو الأمر الذي استدعى تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تسد الثغرات الأمنية وتمكن الدائرة من تحديد المخاطر التي تهدد عملياتها.

 
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