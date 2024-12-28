العقبة: اتفاقية تعاون بين صندوق حياة للتعليم وجمعية أبناء الشمال

الوكيل الإخباري- وقعت جمعيتا صندوق حياة للتعليم وأبناء الشمال في العقبة اليوم السبت، اتفاقية تعاون تعليمي تستهدف دعم الطلبة المتفوقين غير المقتدرين ماليا على إكمال دراستهم الجامعية بقروض ممنوحة من الصندوق.

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وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن التشاركية بين الجمعيتين تعتبر احد مهام الجمعيات التي تخرج في عملها عن التقليدية السائدة الى إنشاء برامج تنموية لبناء المجتمع وتطويره وتحديد احتياجاته وفق الرؤى التنموية الهادفة الى تعزيز الشراكة بين جميع القطاعات.