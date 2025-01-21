العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان

واكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أهمية المركز الذي يتم العمل على إنشائه حاليًا، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيخدم مرضى السرطان من مختلف محافظات الجنوب، مما سيوفر عليهم الجهد والمال، ويسهم في التخفيف من معاناتهم اليومية نتيجة التنقل المستمر من محافظاتهم إلى العاصمة عمان، مثمنا دور مجلس المحافظة في تقديم الدعم اللازم للمركز بهدف خدمة المواطنين في أماكن سكنهم.
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