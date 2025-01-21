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العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
الثلاثاء، 21-01-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-    وقع مجلس محافظة العقبة ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف الى تقديم مبلغ 75 ألف دينار من موازنة المجلس للعام 2025 ، لبناء قاعة انتظار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان في العقبة .

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واكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أهمية المركز الذي يتم العمل على إنشائه حاليًا، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيخدم مرضى السرطان من مختلف محافظات الجنوب، مما سيوفر عليهم الجهد والمال، ويسهم في التخفيف من معاناتهم اليومية نتيجة التنقل المستمر من محافظاتهم إلى العاصمة عمان، مثمنا دور مجلس المحافظة في تقديم الدعم اللازم للمركز بهدف خدمة المواطنين في أماكن سكنهم.

 
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