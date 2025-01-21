العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان

الوكيل الإخباري- وقع مجلس محافظة العقبة ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف الى تقديم مبلغ 75 ألف دينار من موازنة المجلس للعام 2025 ، لبناء قاعة انتظار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان في العقبة .

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