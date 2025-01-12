العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد

الوكيل الإخباري- اختتمت في العقبة، مساء أمس السبت، دورة الوفاء للقائد التي نظمها الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة على ملاعب كلية العقبة الجامعية.

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وشارك في الدورة 20 كلية من مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، حيث تنافس الطلبة في ألعاب متنوعة شملت خماسي كرة القدم، كرة الطاولة، كرة السلة، الريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية.