العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد

وشارك في الدورة 20 كلية من مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، حيث تنافس الطلبة في ألعاب متنوعة شملت خماسي كرة القدم، كرة الطاولة، كرة السلة، الريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية.
وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني خلال رعايته حفل الختام، إن الدورة تمثل رسالة الجامعة في تعزيز الولاء الوطني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلبة، مشيدًا بجهود الكليات المشاركة واللجان المنظمة في تقديم صورة مشرقة عن الرياضة الجامعية.
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