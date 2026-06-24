الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

العقبة: استئناف البرامج التدريبية في المراكز الشبابية

العقبة
العقبة
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-   استأنفت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العقبة، البرامج التدريبية ضمن حزمة من البرامج والورشات المتخصصة التي تطلقها وزارة الشباب بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف صقل مواهب اليافعين وتمكين الخريجين وبناء قدراتهم المعرفية والمهنية.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، استأنف مركز شباب الديسة فعاليات برنامج الرسم التدريبي، الذي يُنفذ ضمن البرامج المركزية والمستدامة لوزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ويستهدف البرنامج 20 شابا من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية (12–17) عاماً، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة دمجت بين الجانبين النظري والتطبيقي في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، شملت قواعد المنظور الهندسي والنسب، وفنون توزيع الإضاءة والظل، وآليات التعبير البصري لتحويل الأفكار إلى لوحات فنية.

وعلى صعيد متصل، واصل مركز شابات القويرة فعاليات برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل، المندرج ضمن مشروع تنمية الشباب المدعوم من السفارة الأميركية في عمّان.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين الجدد وطلبة السنوات النهائية من المهارات اللغوية والمهنية التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي لرفع كفاءتهم التنافسية.

ويشتمل التدريب، الذي يمتد لستة أشهر بواقع 6 ساعات أسبوعياً، على تطوير مهارات المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة، إلى جانب تطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل كإعداد السيرة الذاتية واكتساب مهارات التواصل المهني واجتياز مقابلات العمل بثقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 