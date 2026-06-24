العقبة: استئناف البرامج التدريبية في المراكز الشبابية

12:37 م

الوكيل الإخباري- استأنفت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العقبة، البرامج التدريبية ضمن حزمة من البرامج والورشات المتخصصة التي تطلقها وزارة الشباب بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف صقل مواهب اليافعين وتمكين الخريجين وبناء قدراتهم المعرفية والمهنية. اضافة اعلان





وفي هذا السياق، استأنف مركز شباب الديسة فعاليات برنامج الرسم التدريبي، الذي يُنفذ ضمن البرامج المركزية والمستدامة لوزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الثقافة.



ويستهدف البرنامج 20 شابا من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية (12–17) عاماً، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة دمجت بين الجانبين النظري والتطبيقي في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، شملت قواعد المنظور الهندسي والنسب، وفنون توزيع الإضاءة والظل، وآليات التعبير البصري لتحويل الأفكار إلى لوحات فنية.



وعلى صعيد متصل، واصل مركز شابات القويرة فعاليات برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل، المندرج ضمن مشروع تنمية الشباب المدعوم من السفارة الأميركية في عمّان.



ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين الجدد وطلبة السنوات النهائية من المهارات اللغوية والمهنية التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي لرفع كفاءتهم التنافسية.



ويشتمل التدريب، الذي يمتد لستة أشهر بواقع 6 ساعات أسبوعياً، على تطوير مهارات المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة، إلى جانب تطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل كإعداد السيرة الذاتية واكتساب مهارات التواصل المهني واجتياز مقابلات العمل بثقة.





