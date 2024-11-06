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"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامجا تدريبيا لتمكين المرأة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الأربعاء، 06-11-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء البرنامج التدريبي "تعلمي اليوم وألهمي أسرتك بالمستقبل"، بهدف إيجاد بيئة تمكينية للمرأة وفتح المجال أمامها لدخول سوق العمل.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف الفايز، خلال رعايته لإطلاق البرنامج، التزام السلطة بتعزيز دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن البرنامج جزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى إيجاد بيئة تمكينية للمرأة، لتمكينها من دخول سوق العمل بمهارات متقدمة تدعم استقرار أسرتها، وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

 
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