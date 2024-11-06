"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامجا تدريبيا لتمكين المرأة

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء البرنامج التدريبي "تعلمي اليوم وألهمي أسرتك بالمستقبل"، بهدف إيجاد بيئة تمكينية للمرأة وفتح المجال أمامها لدخول سوق العمل.

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