"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامجا تدريبيا لتمكين المرأة

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف الفايز، خلال رعايته لإطلاق البرنامج، التزام السلطة بتعزيز دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن البرنامج جزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى إيجاد بيئة تمكينية للمرأة، لتمكينها من دخول سوق العمل بمهارات متقدمة تدعم استقرار أسرتها، وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
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