"العقبة الاقتصادية" تنفذ 84 مشروعًا ضمن خطتها السنوية

وقال مدير مديرية متابعة الأداء والإنجاز في السلطة، الدكتور مراد البواب، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، إن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت تقريبا 55 بالمئة للمشاريع التي بدأت في عام 2024، و9 بالمئة للمشاريع التي بدأت في 2025 وما تزال قيد التنفيذ.
وأضاف أن المديرية تحرص على تحقيق رؤية السلطة وأهدافها الاستراتيجية، ومتابعة إنجاز كافة المشاريع المتنوعة ضمن أولويات السلطة السبع الاستراتيجية، والتنسيق المشترك لتسهيل عمل الوحدات الإدارية المختلفة وتذليل المعيقات، بهدف إنجاز جميع المشاريع ضمن خطة السلطة الاستراتيجية 2024–2028 والمخطط الشمولي الحضري 2040.
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