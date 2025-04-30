الأربعاء 2025-04-30 03:24 م
 

"العقبة الاقتصادية" تنفذ 84 مشروعًا ضمن خطتها السنوية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأربعاء، 30-04-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن عدد المشاريع التي تم إدخالها على نظام متابعة المشاريع خلال 2024–2025 بلغ 219 مشروعا، تم تنفيذ 84 منها.

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وقال مدير مديرية متابعة الأداء والإنجاز في السلطة، الدكتور مراد البواب، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، إن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت تقريبا 55 بالمئة للمشاريع التي بدأت في عام 2024، و9 بالمئة للمشاريع التي بدأت في 2025 وما تزال قيد التنفيذ.


وأضاف أن المديرية تحرص على تحقيق رؤية السلطة وأهدافها الاستراتيجية، ومتابعة إنجاز كافة المشاريع المتنوعة ضمن أولويات السلطة السبع الاستراتيجية، والتنسيق المشترك لتسهيل عمل الوحدات الإدارية المختلفة وتذليل المعيقات، بهدف إنجاز جميع المشاريع ضمن خطة السلطة الاستراتيجية 2024–2028 والمخطط الشمولي الحضري 2040.

 
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