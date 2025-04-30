"العقبة الاقتصادية" تنفذ 84 مشروعًا ضمن خطتها السنوية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن عدد المشاريع التي تم إدخالها على نظام متابعة المشاريع خلال 2024–2025 بلغ 219 مشروعا، تم تنفيذ 84 منها.

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وقال مدير مديرية متابعة الأداء والإنجاز في السلطة، الدكتور مراد البواب، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، إن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت تقريبا 55 بالمئة للمشاريع التي بدأت في عام 2024، و9 بالمئة للمشاريع التي بدأت في 2025 وما تزال قيد التنفيذ.