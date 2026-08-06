"العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات

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الوكيل الإخباري- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، مع المستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المملكة باتريك تشاو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل وتوسيع آفاق الشراكة الاستثمارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. اضافة اعلان





وأكد الدكتور أبو عمر خلال الاجتماع، أن السلطة تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة التي توفر للمستثمرين بيئة أعمال جاذبة وآمنة، مشيرا إلى أن العقبة تمثل نموذجا استثماريا متقدما على مستوى المنطقة.





