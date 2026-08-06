"العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات

وأكد الدكتور أبو عمر خلال الاجتماع، أن السلطة تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة التي توفر للمستثمرين بيئة أعمال جاذبة وآمنة، مشيرا إلى أن العقبة تمثل نموذجا استثماريا متقدما على مستوى المنطقة.
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