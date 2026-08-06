الخميس 2026-08-06 10:17 ص

"العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الخميس، 06-08-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، مع المستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المملكة باتريك تشاو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل وتوسيع آفاق الشراكة الاستثمارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.اضافة اعلان


وأكد الدكتور أبو عمر خلال الاجتماع، أن السلطة تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة التي توفر للمستثمرين بيئة أعمال جاذبة وآمنة، مشيرا إلى أن العقبة تمثل نموذجا استثماريا متقدما على مستوى المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتشديد للإجراءات العسكرية

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي عاجل ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

سشيب

أخبار الشركات الحكمة تسجّل أداءً جيداً في النصف الأول من العام وتؤكّد توقّعاتها للعام بأكمله

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز

الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 2000 طن خضار ترد السوق المركزي اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: نمتلك كميات كبيرة من الذخائر



 
 






الأكثر مشاهدة

 