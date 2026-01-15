"العقبة الخاصة" تؤكد أهمية توحيد وتكامل الجهود لتطوير السياحة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، أهمية توحيد وتكامل الجهود بين الجهات الرسمية والجمعيات السياحية وأبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في الارتقاء بالمنتج السياحي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول مع لجنة تنسيق وتنظيم القطاع السياحي في وادي رم، حيث ناقش الاجتماع سبل استحداث تجارب سياحية جديدة ومبتكرة بالتعاون مع الجمعيات السياحية والمجتمع المحلي، بما يسهم في إطالة مدة إقامة الزوار وزيادة العائد الاقتصادي للمنطقة، مع الحفاظ على الخصوصية البيئية والثقافية التي يتميز بها وادي رم.



وبحثت اللجنة آليات تنظيم المخيمات السياحية وأنشطة سيارات الدفع الرباعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وتنظيم الأنشطة السياحية وفق أسس مستدامة تراعي متطلبات السلامة العامة وحماية البيئة الطبيعية.



وتناول الاجتماع أهمية دعم المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية، وفتح آفاق جديدة لتسويقها ودمجها ضمن التجربة السياحية، بما يعزز تمكين المجتمع المحلي ويوفر فرص عمل مستدامة لأبنائه.