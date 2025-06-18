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العقبة الخاصة تقرر حزمة من الإجراءات لضبط تسرب العمالة الوافدة وخدم المنازل

مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية؛ لضمان عدم تسرب العمالة الوافدة، خاصة عمال المصانع وخدم المنازل داخل منطقة العقبة الاقتصادية.

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ويأتي هذا القرار لضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة التي تمنع تسرب العمالة الوافدة وخدم المنازل من خلال تقديم كفالات مالية مرتبطة بتسرب العمالة، كما تم اتخاذ القرار بضرورة التعميم على كفلاء خدم المنازل لتثبيت مكان سكنهم وسكن العامل لدى السلطة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخه.


وشدد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي على ضرورة الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة، وتحقيق التوازن وحفظ الحقوق للعامل وصاحب العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق العمالة المتسربة.


وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، وافق مجلس المفوضين على إقامة وتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف الأطفال والمرأة، وتعزز التفكير الإبداعي.


ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في بناء القدرات والمهارات لدى الأطفال وتمكين وتطوير المهارات للمرأة، حيث تصل مدد تنفيذ البرامج من 5-7 أشهر، يتم خلالها تقديم برامج تدريبية متنوعة تعزز التفكير الإبداعي، وتطوير المهارات في مجالات عديدة.


وقرر مجلس المفوضين الموافقة على إقامة نادي العقبة الصيفي للأطفال واليافعين في مكتبة الأطفال والناشئين التابعة لسلطة منطقة العقبة، وذلك ضمن رؤية السلطة في بناء وتمكين قدرات الأطفال واليافعين بمجموعة من المهارات الحياتية والثقافية والفنية ضمن حزمة برامج تدريب من الأنشطة والفعاليات والمهارات بإشراف نخبة من المدربين الأكفياء.


كما وافق مجلس المفوضين على توفير أجهزة أوكسجين لإحدى الجمعيات الخيرية المعنية برعاية مرضى السرطان، لمساعدة المرضى على تلقي الرعاية في منازلهم وتقليل مشقة التنقل إلى المستشفيات.

 
gnews

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