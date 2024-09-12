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العقبة الخاصة تكرم أوائل الثانوية العامة

تكريم أوائل الثانوية العامة في العقبة
تكريم أوائل الثانوية العامة في العقبة
الخميس، 12-09-2024 10:05 م

الوكيل الإخباري-    كرمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، أوائل الطلبة الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة من مختلف مدارس محافظة العقبة.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، خلال رعايته حفل التكريم بحضور أعضاء المجلس ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومدير التربية والتعليم في العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، أن السلطة تحرص على تقديم كل الدعم لمثل هؤلاء الطلبة المتفوقين بشكل خاص وقطاع التعليم بشكل عام، مثمنا دور الآباء والأمهات والمعلمين في تربية جيل متعلم وواع سيكون له مستقبل واعد ويساهم في نماء وتطور الوطن .


من جانبه أشار مدير التربية والتعليم في العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، إلى أن هذا التفوق والنجاح الباهر ما كان ليتحقق إلا بمثابرة وجهد الأبناء والآباء، وأن الوزارة لم تألُ جهدا في توفير كل سبل وإمكانيات التعليم للطلبة من خلال ما تقدمه من خدمات وبيئة تعليمية تحفز الطلبة على التعلم والحصول على أعلى العلامات .


على صعيد متصل كرمت السلطة الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين فيها.

 
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