العقبة الخاصة تنجز 25 مشروعًا تقنيًا

الوكيل الإخباري- أنجزت مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا بنسبة إنجاز 100%.

اضافة اعلان



وبحسب مدير المديرية المهندس جبرا دحدل، فقد شملت هذه الإنجازات إطلاق 161 خدمة إلكترونية عبر بوابة السلطة، و 100 خدمة عبر تطبيق "سند"، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة مثل: نظام تذاكر رم، ونظام متابعة المشاريع، ونظام "تابع" لمتابعة المهام، ونظام عقود الأراضي، ونظام الغوص.



وأكد دحدل في اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، أن هذه المشاريع شكّلت نقلة نوعية في البنية الرقمية للسلطة بفضل الجهود المتواصلة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.



وأوضح دحدل، أن المديرية تتولى مسؤولية إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، مبينًا أنه في مجال الأمن السيبراني، نفذت حزمة من التحديثات، شملت أنظمة النسخ الاحتياطي، ومكافحة الفيروسات، وحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية.



كما تم تنفيذ عمليات ربط إلكتروني آمن مع عدد من الجهات الوطنية، مثل دائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارات الصناعة والتجارة، والصحة، ومؤسسات حكومية أخرى.



وأشار إلى أن المديرية نفّذت أيضًا مجموعة من المشاريع الابتكارية، منها: مشروع الكاميرات المثبتة على ملابس موظفي الرقابة و"رم"، ونظام رقابة الطباعة والتصوير، وموقع إلكتروني مخصص للسياحة بالتعاون مع مديرية السياحة، بالإضافة إلى تحديث نظام تسجيل المكالمات في المقسم الرئيسي للسلطة.



وفي الجانب المؤسسي، أوضح أن المديرية قدمت دعمًا فنيًا شاملًا للموظفين والمواطنين والمستثمرين وبما يضمن استدامة عمل الأنظمة والخدمات الإلكترونية المقدمة، كما وفرت خدمات الرسائل النصية التوعوية والتفاعلية (Bulk SMS)، وجددت عقود الصيانة والرخص التقنية لمختلف الأنظمة والشبكات.



وأكد دحدل، حرص المديرية على بناء القدرات وتعزيز الوعي الرقمي، إذ تم تنفيذ برنامج تدريب ميداني لـ(40) طالبًا وطالبة من الجامعات الأردنية، إلى جانب تنظيم حملات تسويقية وفعاليات إلكترونية لتعزيز تفاعل المجتمع المحلي مع الخدمات الرقمية المتاحة.



وأضاف، أن المديرية واصلت جهودها خلال الربع الأول من عام 2025، من خلال إنجاز مشاريع حيوية، أبرزها فحص المرحلة الثانية من خدمات تطبيق "سند" (61 خدمة إلكترونية)، وإطلاق النظام المالي والإداري المتكامل "Oracle Cloud Fusion"، الذي يُعد من أحدث أنظمة الأتمتة في العالم، ويغطي الإجراءات المالية، والموارد البشرية، والرواتب، وسلاسل التوريد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.



كما تم تحديث وتطوير الأنظمة المساندة لعمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك نظام "تابع"، ونظام المشاريع، ونظام عقود الأراضي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني المباشر، حيث وصلت نسب إنجاز بعضها إلى 100%.