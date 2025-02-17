العقبة الخاصة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية استعدادا لشهر رمضان

وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبدالله النجادات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الجولات الرقابية تشمل المحال التجارية "المطاعم والمخابز وجميع المنشآت التي تتعامل مع الأغذية"، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان خلو المواد الغذائية من أي مخاطر قد تؤثر على الصحة العامة.
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