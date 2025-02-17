العقبة الخاصة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية استعدادا لشهر رمضان

الوكيل الإخباري- نظمت مفوضية المدينة والبنية التحتية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملات رقابية على المنشآت التجارية المتعاملة بالمواد الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بالتعامل مع الأغذية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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