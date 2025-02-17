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العقبة الخاصة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية استعدادا لشهر رمضان

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الإثنين، 17-02-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مفوضية المدينة والبنية التحتية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملات رقابية على المنشآت التجارية المتعاملة بالمواد الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بالتعامل مع الأغذية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبدالله النجادات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الجولات الرقابية تشمل المحال التجارية "المطاعم والمخابز وجميع المنشآت التي تتعامل مع الأغذية"، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان خلو المواد الغذائية من أي مخاطر قد تؤثر على الصحة العامة.

 
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