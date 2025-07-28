العقبة الخاصة ووزارة النقل تبحثان تطوير منظومة النقل الشاملة في العقبة

06:25 م

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الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال زيارتها إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سُبل تطوير منظومة النقل الشاملة في العقبة، وذلك خلال لقائها رئيس مجلس المفوضين في السلطة شادي رمزي المجالي. اضافة اعلان





وحضر اللقاء مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ومدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة رمزي عرفات، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس البحري عمر الدباس، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، ومدير شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، ومدير عام شركة العقبة للسكك الحديدية المهندس ياسر كريشان.



وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الوزارة والسلطة، بما يخدم الأولويات الوطنية ويرفع من كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيدةً بدور سلطة العقبة في دعم وتطوير قطاع النقل على مختلف مستوياته، وبمستوى حفاوة الاستقبال وحُسن التنظيم الذي رافق الزيارة.



وشددت التهتموني على أن العلاقة مع سلطة العقبة تقوم على أسس تنسيقية متقدمة، لا سيما في ملفات الربط الإلكتروني والخدمات اللوجستية، مشيرةً إلى أن هذا التكامل يُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.



كما نوّهت بمستوى التنظيم الذي تنفذه السلطة في إدارة قطاع النقل داخل المنطقة، مؤكدةً أنه يُمثّل نموذجًا يُحتذى في العمل المؤسسي المبني على التخطيط والتنفيذ الفعّال. وأكدت أن تنظيم قطاع الشاحنات يُمثّل أولوية قصوى للوزارة، نظرًا لأثره المباشر على حركة البضائع وسلاسل التوريد، مشيرةً إلى أهمية المُضي قدمًا في تنفيذ الوثيقة المعلوماتية الخاصة بالشاحنات، وتعزيز أنظمة التتبع لضمان الرقابة وتسهيل عمليات النقل والخدمات اللوجستية.



من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، أهمية التشاركية المؤسسية مع وزارة النقل في تطوير قطاع النقل، الذي يُعد محرّكًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية واللوجستية في العقبة، ويُسهم في تحقيق التكامل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة للمستثمرين والمواطنين والزوار.



وأوضح المجالي أن العقبة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تشمل النقل البري والبحري والجوي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها: تطوير مطار الملك الحسين الدولي لزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين والشحن الجوي، ومشروع مقطع أيلة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات، إلى جانب تطوير الأنظمة المينائية الرقمية، وتطبيقات النقل الذكية في خدمات النقل العام، وطرح حزمة من الفرص الاستثمارية لتطوير المنظومة الشاملة.



وأشار المجالي إلى أن السلطة، بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية، تواصل جهودها لتنظيم قطاع النقل البحري السياحي والتجاري، وتنظيم الأنشطة والرياضات البحرية وفقًا لأعلى معايير السلامة، بما يحافظ على الموارد البحرية ويضمن استدامتها ويوفر بيئة آمنة وجاذبة.