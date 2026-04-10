العقبة: بلاغ عن غرق شخص ومصدر: تمرين لخفر السواحل

الوكيل الإخباري- نفذت زوارق القوة البحرية والزوارق الملكية التابعة لوحدة خفر السواحل، اليوم الجمعة تمرينا أمنيا أثناء فترة الغروب في خليج العقبة، وفق مصدر أمني.



وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا التمرين يهدف لإخراج القوارب والمراكب السياحية من البحر قبل حلول الليل لضمان أمن وسلامة الزوار.



وأضاف أن هذا التمرين والإجراء يعتبر دوريا ولم يكن هناك أي بلاغ عن حالات غرق.



يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية وتقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وانفاذ القوانين البحرية وحماية البيئة البحرية.

اضافة اعلان